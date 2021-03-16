Разработчик "Спутника V" уже считает, сколько вакцины будет производить в Италии

Директор центра имени Гамалеи, который разработал российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", считает, что производство вакцины в Италии до мая может достичь 10 млн доз в месяц.

Об этом Александр Гинзбург заявил во вторник в ходе онлайн-брифинга, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российское государственное агентство ТАСС.

"На территории Итальянской республики налаживается производство, причем в очень больших масштабах..., где-то к маю месяцу идет речь о том, что будет производство выпускать до 10 млн доз в месяц", - сказал он

Гинзбург отметил, что на начальных стадиях находятся переговоры по адаптации производства препарата и в других странах Евросоюза, таких как Германия и Франция.

Ранее глава департамента Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) по вопросам угроз здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери сообщил, что ЕМА может одобрить российскую вакцину "Спутник V" не раньше мая.

4 марта стало известно, что агентство EMA начало экспертизу вакцины "Спутник V", что может привести к ее одобрению для использования во всех 27 странах ЕС

14 марта агентство Reuters сообщило, что правительства Европейского Союза рассматривают возможность начала переговоров с разработчиками российской вакцины "Спутник V".

По данным агентства, Италия рассматривает возможность использования крупнейшего в стране биореактора по производству вакцин на заводе ReiThera недалеко от Рима для производства "Спутника V".

Соглашение о производстве вакцины в Италии подписали Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), который обладает патентом на "Спутник V", и компания Adienne Pharma&Biotech.

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