В Польше рекордное число новых случаев коронавируса с ноября
Среда, 17 марта 2021, 11:51
Польша зарегистрировала 25 052 ежедневных случаи коронавируса, что является самым высоким показателем с ноября.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.
Для сравнения, в течение предыдущих суток новых заражений было 14 396.
За минувшие сутки 103 человека умерли от COVID-19, а 350 человек умерли в связи с COVID-19 и другими заболеваниями.
С начала пандемии Польша с 38 миллионами жителей сообщила о 1 956 974 случае заражений и 48 032 смерти.
15 марта министр здравоохранения Польши Адам Недзельский предупредил, что если количество заражений и в дальнейшем будет расти, в стране не исключен национальный локдаун.
С понедельника власти Польши ввели локдаун в двух воеводствах, в том числе в Варшаве.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.powered by lun.ua