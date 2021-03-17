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В Польше рекордное число новых случаев коронавируса с ноября

Среда, 17 марта 2021, 11:51

Польша зарегистрировала 25 052 ежедневных случаи коронавируса, что является самым высоким показателем с ноября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.

Для сравнения, в течение предыдущих суток новых заражений было 14 396.

За минувшие сутки 103 человека умерли от COVID-19, а 350 человек умерли в связи с COVID-19 и другими заболеваниями.

С начала пандемии Польша с 38 миллионами жителей сообщила о 1 956 974 случае заражений и 48 032 смерти.

15 марта министр здравоохранения Польши Адам Недзельский предупредил, что если количество заражений и в дальнейшем будет расти, в стране не исключен национальный локдаун.

С понедельника власти Польши ввели локдаун в двух воеводствах, в том числе в Варшаве.

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