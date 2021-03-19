Блок Меркель втратив ще одного депутата у важливий рік виборів

У Німеччині депутат від партії Християнсько-соціальний союз (ХСС) Тобіас Цех вирішив скласти мандат на тлі звинувачень про конфлікт інтересів – це вже четвертий за останній час парламентар із правлячого блоку Ангели Меркель ХДС/ХСС, який іде у відставку на тлі скандалу.

Про це пише німецьке видання Merkur, повідомляє "Європейська правда".

За інформацією видання, Цех повідомив своїм однопартійцям з Баварії про своє рішення у четвер ввечері.

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"Щоб виключити будь-які можливі упередження, я ухвалив добровільне рішення негайно скласти свій політичний мандат в Бундестазі і залишити свою партійну позицію", - заявив Цех.

Новина про відставку політика надійшла після того, як видання Spiegel повідомило, що він брав гроші, аби лобіювати політичну партію з Північної Македонії.

За інформацією видання, Цех, який представляв в Бундестазі партію ХСС, взяв у 2016 році "п'ятизначну суму", щоб проконсультувати партію колишнього прем'єр-міністра Північної Македонії Ніколи Груєвскі. Він також особисто агітував за Груєвскі, який втік з країни та отримав політичний притулок в Угорщині, щоб уникнути дворічного тюремного ув'язнення за корупцію.

Наразі немає підтверджень того, що ймовірні ділові зв’язки Цеха з партією Груєвскі вважаються незаконними. Цех заявив, що він не вважає свої дії проблематичним з юридичної точки зору. "Але з політичної точки зору ви не можете діяти таким чином", - зазначив він.

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Втім, відставка депутата стала черговим ударом для правлячого блоку Ангели Меркель, який вже втратив трьох депутатів через "масковий скандал" та підозру в лобіюванні Азербайджану, а також на тлі провалу на останніх місцевих виборах.

У вересні в Німеччині заплановані чергові вибори до парламенту. Меркель, яка була завжди популярнішою за власну партію, не буде брати в них участі.

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