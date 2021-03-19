Блок Меркель потерял еще одного депутата в важный год выборов

В Германии депутат от партии Христианско-социальный союз (ХСС) Тобиас Цех решил сложить мандат на фоне обвинений в конфликте интересов - это уже четвертый за последнее время парламентарий из правящего блока Ангелы Меркель ХДС/ХСС, который уходит в отставку на фоне скандала.

Об этом пишет немецкое издание Merkur, сообщает "Европейская правда".

По информации издания, Цех сообщил своим однопартийцам из Баварии о своем решении в четверг вечером.

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"Чтобы исключить любые возможные предубеждения, я принял добровольное решение немедленно сложить свой политический мандат в Бундестаге и оставить свою партийную позицию", - заявил Цех.

Новость об отставке политика последовала после того, как издание Spiegel сообщило, что он брал деньги, чтобы лоббировать политическую партию из Северной Македонии.

По информации издания, Цех, который представлял в Бундестаге партию ХСС, взял в 2016 году "пятизначную сумму", чтобы проконсультировать партию бывшего премьер-министра Северной Македонии Николы Груевски. Он также лично агитировал за Груевски, который бежал из страны и получил политическое убежище в Венгрии, чтобы избежать двухлетнего тюремного заключения за коррупцию.

Пока нет подтверждений того, что возможные деловые связи Цеха с партией Груевски считаются незаконными. Цех заявил, что он не считает свои действия проблематичными с юридической точки зрения. "Но с политической точки зрения вы не можете действовать таким образом", - отметил он.

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Впрочем, отставка депутата стала очередным ударом для правящего блока Ангелы Меркель, который уже потерял трех депутатов из-за "масочного скандала" и подозрения в лоббировании Азербайджана, а также на фоне провала на последних местных выборах.

В сентябре в Германии запланированы очередные выборы в парламент. Меркель, которая всегда была популярнее собственной партии, не будет принимать в них участия.

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