Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Ермак: Украина не соглашается на новые предложения Козака по Донбассу

"Поддержка США будет серьезной": Волкер спрогнозировал политику Байдена по Украине

Британия вакцинировали рекордные более 700 тысяч человек за сутки

В ЕС призвали Турцию пересмотреть ее выход из Стамбульской конвенции






Британия вакцинировали рекордные более 700 тысяч человек за сутки

Воскресенье, 21 марта 2021, 11:14

Пятница стала рекордным днем ​​для вакцинации в Британии, когда прививки первой и второй дозами сделали 711 156 лицам.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Это означает, что половина всех взрослых в Великобритании - около 26 853 407 человек - сейчас получила первую дозу вакцины.

Всего 2 132 551 человек также получил вторую дозу вакцины, свидетельствуют данные правительства.

Премьер Британии Борис Джонсон, который получил свою первую дозу вакцины в пятницу, заявил, что "чрезвычайно гордится прогрессом, которого мы достигли на сегодняшний день в проведении прививок".

18 марта Великобритания установила предыдущий рекорд сделанных за день прививок от коронавируса - более 660 000.

Напомним, Гибралтар, британская заморская территория, первым в мире вакцинировал все свое взрослое население от коронавируса.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Великобритания Вакцины Коронавирус
powered by lun.ua