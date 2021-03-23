Депутата парламенту Молдови визнали підозрюваним у справі про розкрадання 1 млрд євро

Депутат парламенту Молдови від партії "Шор" Денис Уланов визнаний підозрюваним у справі про крадіжку 1 млрд євро з банків Молдови.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

Генеральна прокуратура офіційно підтвердила, що Уланов проходить підозрюваним по епізоду про шахрайство і відмивання грошей в особливо великих розмірах.

Також там підкреслили, що Уланов діяв в інтересах "кримінального угруповання". Крім того, в кабінеті Уланова провели обшук. Депутата також допитали, однак, провину він не визнав.

Раніше прокурори повідомили, що провели обшук в будинку і офісі затриманого 22 березня депутата від партії "Шор" Петру Жардана. Його підозрюють у зловживанні службовим становищем в особливо великих розмірах в інтересах злочинної групи і в заподіянні шкоди держпідприємству "Міжнародний аеропорт Кишинева". Жардан, як і Уланов, не визнав провину на допиті.

За словами генпрокурора, Жардан, який був директором аеропорту, а потім адміністратором компанії-концесіонера Avia Invest, діяв в інтересах організованого злочинного угруповання Ілана Шора і завдав значної шкоди держпідприємству.

Обох депутатів позбавили недоторканності 22 березня за запитом генпрокурора Олександра Стояногло. Після засідання парламенту їх затримали на 72 години.

Корупційний скандал, пов'язаний з виведенням з банківської системи Молдови близько 1 млрд євро, розгорівся в 2015 році і спровокував акції протесту та падіння двох урядів. Гроші були виведені через три банки, що контролювалися Іланом Шором.

Слідство з'ясувало, що головним вигодонабувачем банківського розкрадання був олігарх, лідер Демократичної партії Молдови Володимир Плахотнюк.

Плахотнюк втік з країни у червні 2020 року після загострення політичної кризи, яка завершилась зміною влади. 13 січня США наклали на нього санкції.

Демократична партія, яку він очолював, повністю змінила керівництво.