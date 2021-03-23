Депутат парламента Молдовы признан подозреваемым по делу о хищении 1 млрд евро

Депутат парламента Молдовы от партии "Шор" Денис Уланов признан подозреваемым в причастности по делу о краже 1 млрд евро из банков Молдовы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

Генеральная прокуратура официально подтвердила, что Уланов проходит подозреваемым по эпизоду о мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах.

Также там подчеркнули, что Уланов действовал в интересах "криминальной группировки". Кроме того, в кабинете Уланова провели обыск. Депутата также допросили, однако, вину он не признал.

Ранее прокуроры сообщили, что провели обыск в доме и офисе задержанного 22 марта депутата от партии "Шор" Петру Жардана. Его подозревают в злоупотреблении служебным положением в особо крупных размерах в интересах преступной группы и в причинении ущерба госпредприятию "Международный аэропорт Кишинева". Жардан, как и Уланов, не признал вину на допросе.

По словам генпрокурора, Жардан, который был директором аэропорта, а затем администратором компании-концессионера Avia Invest, действовал в интересах организованной преступной группировки Илана Шора и нанес значительный ущерб госпредприятию.

Обоих депутатов лишили неприкосновенности 22 марта по запросу запросу генпрокурора Александра Стояногло. После заседания парламента их задержали на 72 часа.