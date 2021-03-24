Пес Байдена, покусавший человека, вернулся в Белый дом

Пес президента США Джо Байдена Мейджор вернулся в Белый дом после инцидента с укусом, который произошел в начале этого месяца.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на журнал People.

У президента США и первой леди - две немецкие овчарки, Чемп и Мейджор. Они переехали в Белый дом в январе, менее чем через неделю после инаугурации Байдена.

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В начале марта американские СМИ сообщили, что Мейджора и Чемпа временно перевезли в Делавэр после "инцидента с укусом". По данным СМИ, Мейджор укусил охранника Белого дома и тот получил незначительные травмы.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заверила, что собак не высылали в Делавэр из-за инцидента с укусом, а поездка была запланирована заранее.

Во вторник, 23 марта были опубликованы фотографии, на которых видно, как Мейджора выгуливают возле Белого дома.

Представитель Белого дома подтвердил изданию, что собаки вернулись из Делавэра, где Мейджор прошел дополнительную подготовку.

В интервью ABC News 17 марта президент Джо Байден сказал, что Мейджор "никого не кусал" до крови, уточнив, что его собака адаптируется к своему новому дому.