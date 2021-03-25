У Польщі помер ще один українець, постраждалий в аварії автобуса на початку березня

У Польщі помер у лікарні ще один українець, що постраждав в аварії автобуса "Познань-Херсон" 6 березня. Загальна кількість загиблих у ДТП зросла до 6.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

"Учора в лікарні Жешува помер громадянин України - пасажир автобуса, що потрапив у ДТП поблизу місцевості Кашице 6 березня. Його сім'ї повідомлено, наразі вирішується питання репатріації тіла в Україну. Отже, кількість загиблих у тій аварії зросла до шести осіб", - повідомив він.

За його словами, в лікарнях залишаються двоє українців, одна жінка - у важкому стані.

Нагадаємо, 6 березня поблизу прикордонного пункту пропуску "Корчова-Краковець" автобус "Познань-Херсон", в якому перебували 57 громадян України, потрапив у ДТП, в результаті чого загинули 5 осіб та 35 осіб госпіталізовані до лікувальних закладів.

За сприяння консулів 24 людини відправили в Україну.

Як повідомлялося, прокуратура Польщі висунула звинувачення одному з водіїв українського автобуса.

В ніч на 22 березня майже на тому ж місці потрапив в аварію ще один український автобус. Автобус врізався у відбійник і вилетів у кювет.

Внаслідок ДТП один чоловік - водій, який не перебував за кермом - загинув на місці, п’ятеро людей зазнали травм різного ступеня тяжкості.

Другому водієві планують висунути звинувачення у ненавмисному доведенні до ДТП, йому загрожує до 5 років позбавлення волі.