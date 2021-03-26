Французькі євродепутати обурилися санкціями України за їхню поїздку до окупованого Криму

Французькі євродепутати, на яких Україна наклала санкції за поїздку до Криму, вважають їх незаконними та збираються поскаржитись на такі дії президенту Європарламенту.

Таку заяву від імені трьох європарламентарів опублікувала Вірджині Жорон на сайті фракції "Ідентичність та демократія".

Жорон та її колеги Філіп Олів’є та Жан-Лен Лакапель вважають, що вони нагадують "тиск на парламентарів, що діють у рамках свого мандату".

"Право парламентарів вільно формувати свою думку щодо ситуацій, з якими вони мають справу, є ключовим принципом будь-якого демократичного парламенту. Це включає і свободу пересування для депутатів та відмову від будь-якого примусу", - пишуть вони.

Депутати додають, що разом з Тьєррі Маріані, який під сакнціями ще з 2015 року, звертатимуть увагу президента Європарламенту на цей "замах цей ключовий принцип, необхідний для виконання ними своїх повноважень".

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський ввів у дію санкції Ради національної безпеки та оборони проти кількох французьких євродепутатів, які їздили до окупованого Криму - поруч із санкціями проти майже сотні російських компаній та фізичних осіб.

У документі не згадується причина для запровадження санкцій проти зазначених осіб, та найімовірніше це - візит до окупованого Криму влітку 2020 року, для спостереження за голосуванням щодо поправок до Конституції РФ. Делегацію очолював депутат Європарламенту, член комітету у закордонних справах, президент Асоціації "Франко-російський діалог" Тьєррі Маріані.

Нагадаємо, Європарламент тоді дистанціювався від візиту французьких депутатів, зазначивши, що вони не є офіційною делегацією.