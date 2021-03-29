Литва против признания российской вакцины в "паспортах вакцинации" ЕС

Литва выступает категорически против включения не санкционированных регулятором ЕС в области лекарственных средств вакцин, таких как российский "Спутник V", в предлагаемый Еврокомиссией сертификат о вакцинации.

Об этом заявил исполняющий обязанности посла Литвы в ЕС Симонас Шатунас, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"Литва твердо убеждена, что только разрешенные Европейским агентством по лекарственным средствам вакцины должны быть частью цифрового "зеленого" сертификата", - сказал Шатунас.

По словам посла, вместо того чтобы полагаться на неутвержденные препараты, такие как "Спутник V", Европе следует сосредоточиться на наращивании производства своих вакцин, в которые она инвестировала. Например, немецкие фармацевтические компании BioNTech и CureVac получили деньги ЕС.

"Признание только вакцин, разрешенных EMA - это способ подчеркнуть доверие к институтам ЕС, таким как регулятор лекарственных средств и агентство ЕС по мониторингу заболеваний", - пояснил Шатунас.

Он также добавил, что это будет сигналом поддержки европейской фармацевтической промышленности.

Пока российская вакцина проходит проверку в EMA, но еще не получила разрешение на использование в ЕС. Регулирующий орган в апреле должен осмотреть площадку, где производят вакцину.

Ранее министр иностранных дел Франции раскритиковал Россию, которая, по его словам, превратила вакцину "Спутник V" в инструмент пропаганды и агрессивной дипломатии.

Напомним, еврокомиссар Тьерри Бретон, ответственный за вакцины, представил будущий европейский сертификат здоровья, который будет действовать с 15 июня.

25 марта депутаты Европейского парламента приняли решение ускорить голосование по "цифровых зеленых сертификатов" (Digital Green Certificate), которые должны упростить свободное передвижение в пределах блока.

На запуск "паспортов вакцинации" больше надеются страны, экономика которых в значительной степени зависит от туризма, рассчитывая таким образом частично "спасти" следующий сезон.

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