Британія каже, що не має надлишку вакцин, аби ділитись з іншими

Представник британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона заявив у понеділок, що у Великої Британії на цей час немає надлишків вакцин проти COVID-19, якими можна було б поділитися з іншими країнами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

"Нашим першим пріоритетом є захист британського населення, і з цією метою продовжується впровадження вакцинації", - сказав прессекретар журналістам.

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Водночас, за його словами, Британія розгляне, як поділитися надлишками у майбутньому, якщо такі будуть.

"У цей час у нас немає надлишку вакцин, але ми розглянемо, як їх найкраще розподілити, коли вони стануть доступні", - сказав речник.

Нагадаємо, 28 у Британії кількість людей, щеплених від коронавірусу принаймні першою дозою вакцини, перевищила 30 мільйонів.

На цьому тлі в Лондоні вперше за шість місяців не зареєстрували жодної смерті від коронавірусу.

За даними ЗМІ, нещодавно Борис Джонсон на закритій зустрічі заявив, що успішну вакцинацію Британії забезпечили "капіталізм та жадібність" - і одразу ж відмовився від своїх слів.