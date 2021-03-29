Британия говорит, что у нее нет избытка вакцин, чтобы делиться с другими

Представитель британского премьер-министра Бориса Джонсона заявил в понедельник, что у Великобритании в настоящее время нет излишков вакцин против COVID-19, которыми можно было бы поделиться с другими странами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

"Нашим первым приоритетом является защита британского населения, и с этой целью продолжается внедрение вакцинации", - сказал пресс-секретарь журналистам.

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Однако, по его словам, Великобритания рассмотрит, как поделиться излишками в будущем, если таковые будут.

"В настоящее время у нас нет избытка вакцин, но мы рассмотрим, как их лучше распределить, когда они станут доступны", - сказал спикер.

Напомним, в Великобритании количество людей, привитых от коронавируса по крайней мере первой дозой вакцины, превысило 30 млн.

На этом фоне в Лондоне впервые за шесть месяцев не зарегистрировали ни одной смерти от коронавируса.

По данным СМИ, недавно Борис Джонсон на закрытой встрече заявил, что успешную вакцинацию Великобритании обеспечили "капитализм и жадность" - и сразу же отказался от своих слов.