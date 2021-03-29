У Нідерландах на антикарантинній демонстрації затримали понад 300 людей

Близько 300 людей затримали на акції протесту проти карантинних обмежень, що відбулася в Амстердамі вдень 28 березня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

Близько 1000 людей зібралися на Музейній площі і не відреагували на вимогу поліції розійтися. Правоохоронці зауважили, що на акцію не давали дозволу та що учасники не дбали про дотримання дистанції 1,5 метра.

Невдовзі після цього поліція застосувала водомет і затримала 334 осіб. Після складання протоколів про порушення, усіх їх відпустили. 305 заборонили відвідувати площу та прилеглі вулиці на наступні 9 тижнів.

Зазначається, що це вже дванадцятий раз з середини січня, коли на Музейній площі збирається антикарантинний протест.

Нагадаємо, найбільша хвиля протестів піднялася після запровадження нічної комендантської години у січні - вперше з часів нацистської окупації під час Другої світової війни. У низці міст протести переросли у сутички з поліцією, підпали авто та погроми магазинів.

Минулого тижня уряд Нідерландів вирішив продовжити жорсткий карантин ще на три тижні, але скоротив комендантську годину - з 31 березня вона починатиметься на годину пізніше, з 22:00. В країні залишаються закритими ресторани, бари та другорядні магазини.

Тим часом в країні почали організовувати експериментальні масові заходи, досліджуючи можливість відновлювати культурне життя.

Влада попередила організаторів концертів, фестивалів, конференцій тощо про те, що вони вже можуть планувати події, починаючи з 1 липня. До цієї дати сподіваються вакцинувати усе доросле населення принаймні однією дозою.