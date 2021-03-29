В Нидерландах на антикарантинной демонстрации задержали более 300 человек

Около 300 человек задержали на акции протеста против карантинных ограничений, состоявшейся в Амстердаме днем ​​28 марта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Около 1000 человек собрались на Музейной площади и не отреагировали на требование полиции разойтись. Правоохранители заметили, что на акцию не давали разрешения и что участники не заботились о соблюдении дистанции в 1,5 метра.

Вскоре после этого полиция применила водомет и задержала 334 человека. После составления протоколов о нарушениях, всех их отпустили. 305 запретили посещать площадь и прилегающие улицы на следующие девять недель.

Отмечается, что это уже двенадцатый раз с середины января, когда на Музейной площади собирается антикарантинный протест.

Напомним, крупнейшая волна протестов поднялась после введения ночного комендантского часа в январе - впервые со времен нацистской оккупации во время Второй мировой войны. В ряде городов протесты переросли в столкновения с полицией, поджоги авто и погромы магазинов.

На прошлой неделе правительство Нидерландов решило продлить жесткий карантин еще на три недели, но сократил комендантский час - с 31 марта она будет начинаться на час позже, с 22:00. В стране остаются закрытыми рестораны, бары и второстепенные магазины.

Между тем в стране начали организовывать экспериментальные массовые мероприятия, исследуя возможность восстанавливать культурную жизнь.

Власти предупредили организаторов концертов, фестивалей, конференций о том, что они уже могут планировать события, начиная с 1 июля. К этой дате надеются вакцинировать все взрослое население по крайней мере одной дозой.