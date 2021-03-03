ЕС рассматривает возможность перехода на экстренное одобрение вакцин от коронавируса

Европейская комиссия рассматривает экстренные разрешения на вакцины против COVID-19 как более быструю альтернативу строгим условным маркетинговым разрешениям, которые использовались до сих пор.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Потенциальные изменения происходят в связи с тем, что руководство ЕС и регулятор лекарственных средств блока испытывают растущее давление из-за критики медленного процесса утверждения вакцин, что способствовало более медленному развертыванию прививок по сравнению с США и Великобританией.

"Мы готовы обсудить со странами-членами все возможные пути ускорения утверждения вакцин", - заявил представитель Комиссии после того, как этот вопрос обсуждался ранее во вторник на встрече с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Одним из вариантов может быть экстренное разрешение на вакцины на уровне ЕС с разделением ответственности между странами-членами", - сказал представитель, добавив, что работа над этим вопросом может начаться очень быстро, если правительства ЕС поддержат эту идею.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) в настоящее время не может выдавать экстренные разрешения, но в исключительных случаях может рекомендовать использование лекарств до получения разрешения на продажу.

Эта процедура использовалась в апреле прошлого года для первоначального разрешения врачам использовать противовирусный препарат Ремдесивир компании Gilead в качестве средства против COVID-19. Позже препарат получил условное одобрение EMA.

Национальные разрешения на случай чрезвычайной ситуации разрешены в соответствии с законами ЕС, но они вынуждают страны брать на себя полную ответственность, если с вакциной что-то пойдет не так, тогда как при более строгом разрешении на продажу фармацевтические компании несут ответственность за свои вакцины.

Напомним, во Франции и Германии накапливаются неиспользованные запасы вакцины AstraZeneca.

Ранее в правительстве Германии заявили, что планируют предлагать вакцину AstraZeneca ключевым госслужащим, чтобы повысить доверие к ней.

Последние опросы показывают, что 34% немцев не планируют делать прививки от коронавируса.