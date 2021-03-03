Вакцина AstraZeneca в Германии не будет доступна для всех, несмотря на неиспользованные запасы

Правительство Германии не сделает вакцину AstraZeneca доступной для всех жителей страны, хотя большое количество доз остаются в основном неиспользованным из-за скептицизма по отношению к препарату.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

После дополнительных поставок в четверг Германия получит 3,2 миллиона доз, которыми по состоянию на воскресенье было вакцинировано только 455 000 человек.

Частично проблема заключается в том, что вакцина используется только для людей в возрасте от 18 до 64 лет, учитывая рекомендацию Постоянного комитета страны по вакцинации. Это означает, что группы, которым в настоящее время уделяется приоритетное внимание, а именно группы старше 80 лет, не могут получить вакцину AstraZeneca.

Учитывая эти проблемы, некоторые государственные лидеры, в том числе лидер федеральной земли Баден-Вюртемберг Винфрид Кречманн и премьер-министр Баварии Маркус Седер, выступали за то, чтобы разрешить прививаться AstraZeneca всем желающим.

Некоторые политики ранее призывали расширить право на вакцинацию учителей и работников детских садов из групп с более низким приоритетом, что началось во многих федеральных землях на прошлой неделе.

Однако федеральное правительство отклонило предложение. "Полный доступ на данный момент - это не то, чего добивается федеральное правительство", - сказал пресс-секретарь правительства Штеффен Зайберт, добавив, что достаточно невакцинированных педагогов и других представителей приоритетных групп, которым предстоит получить укол.

Напомним, во Франции и Германии накапливаются неиспользованные запасы вакцины AstraZeneca.

Ранее в правительстве Германии заявили, что планируют предлагать вакцину AstraZeneca ключевым госслужащим, чтобы повысить доверие к ней.

Последние опросы показывают, что 34% немцев не планируют делать прививки от коронавируса.