Посередник ЄС запропонує політичним силам Грузії план врегулювання політичної кризи

Спеціальний представник Європейського союзу Крістіан Даніельсон в переговорах по Грузії заявив, що у вівторок представить сторонам свої пропозиції для врегулювання політичної кризи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Грузія Онлайн.

"Демократія вимагає врахування інтересів інших партій. Як я завжди кажу, це означає поступки з кожного боку. Мета полягає в тому, щоб створити стійку основу для майбутнього. Це спосіб відновити довіру. Якщо буде досягнута домовленість, не буде переможців і переможених, будуть тільки переможці. У першу чергу, головний переможець - народ Грузії", - заявив Даніельсон.

За його словами, пропозиція буде направлена на необхідність системної реформи для підвищення довіри суспільства до виборчого процесу і судовій системі.

"У підсумку сторони повинні взяти на себе відповідальність і підписати такий документ. Це можливість для лідерів продемонструвати демократичну зрілість", - заявив спецпредставник.

Даніельсон прибув в Тбілісі вдруге, щоб брати участь в процесі медіації переговорів між владою і опозицією. Перший його візит тривав з 12 по 19 березня.

Опозиція Грузії напередодні заявила, що готова увійти до чинного парламенту у разі згоди влади на низку їхніх умов.

Нагадаємо, під час першого візиту Даніельсона, за заявами грузинської опозиції, влада пішла назустріч у декількох важливих напрямках.

Зокрема, у випадку повернення опозиції у парламент вона зможе отримати керівництво низкою комітетів, які дозволяють здійснювати контроль за роботою влади.

Натомість досягти компромісу не вдалося по двох ключових позиціях – звільнення нинішнього лідера Єдиного національного руху Ніки Мелії – (та інших політв’язнів, додають у опозиції), а також у питанні дострокових виборів.

Детальніше читайте у статті - Грузинський виклик для Заходу: що заважає перемир'ю між партією Саакашвілі та владою

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