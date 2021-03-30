Посредник ЕС предложит политическим силам Грузии план урегулирования кризиса

Специальный представитель президента Европейского совета Кристиан Даниэльсон в переговорах по Грузии заявил, что во вторник он представит сторонам свои предложения для урегулирования политического кризиса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Грузия Онлайн.

"Демократия требует учета интересов других партий. Как я всегда говорю, это означает уступки с каждой стороны. Цель состоит в том, чтобы создать устойчивую основу для будущего. Это способ восстановить доверие. Если будет достигнута договоренность, не будет победителей и проигравших, будут только победители. В первую очередь, главный победитель — народ Грузии", - заявил Даниэльсон.

По его словам, предложение будет направлено на необходимость системной реформы для повышения доверия общества к избирательному процессу и судебной системе.

"В конечном итоге стороны должны взять на себя ответственность и подписать такой документ. Это возможность для лидеров продемонстрировать демократическую зрелость", - заявил спецпредставитель.

Даниэльсон прибыл в Тбилиси во второй раз, чтобы участвовать в процессе медиации переговоров между властью и оппозицией. Первый его визит длился с 12 по 19 марта.

Оппозиция Грузии ранее заявила, что готова войти в действующий парламент в случае согласия властей на ряд их условий.

Во время первого визита Даниельсона, по заявлениям грузинской оппозиции, власти пошли навстречу в нескольких важных направлениях.

В частности, в случае возвращения оппозиции в парламент она сможет получить руководство рядом комитетов, которые позволяют осуществлять контроль за работой власти.

Но достичь компромисса не удалось по двум ключевым позициям - освобождение нынешнего лидера Единого национального движения Ники Мелии - (и других политзаключенных, добавляют в оппозиции), а также в вопросе досрочных выборов.

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