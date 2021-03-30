Жінкам армії Швейцарії планують дозволити не носити чоловічу білизну

У квітні в Швейцарії розпочнеться пілотний проєкт, у рамках якого жінкам-військовослужбовцям дозволять носити жіночу спідню білизну.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Сьогодні всіх військових у Швейцарії забезпечують однаковим стандартним військовим одягом – чоловічу білизну отримують всі, незалежно від статі.

Міністр оборони Віола Амгерд, яка довгий час виступала за розширення присутності жінок у швейцарській армії, привітала цей проєкт.

Член швейцарського парламенту Маріанна Біндер, яка наполягала на зміні, сказала, що нововведення допоможе зробити армію більш привабливою для жінок.

"Одяг розроблений для чоловіків, але для того, щоб армія дійсно стала більш жіночною, необхідні відповідні заходи", - сказала вона.

За її словами, тестова фаза пілотного проєкту почнеться в квітні. Результати тестового етапу стануть відомі в травні.

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Представник Armasuisse, Федерального управління з питань оборонних закупівель, Кай-Гуннар Зіверт повідомив швейцарському інформаційному агентству Watson, що у квітні жінки протестують два конкретних набори спідньої білизни - коротку білизну для літа і довгу для зими.

За словами Зіверта, нинішні правила у швейцарській армії діють з 1980-х років.

"Старе покоління уніформи не було достатньо пристосоване до особливих потреб жінок", - прокоментував Зіверт.

У Збройних силах Швейцарії тільки 1% військових складають жінки, тоді як у Швеції – 18%, у Франції – 15%, у Німеччині та Норвегії – 12%.