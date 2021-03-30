Женщинам в армии Швейцарии планируют разрешить не носить мужское белье

В апреле в Швейцарии начнется пилотный проект, в рамках которого женщинам-военнослужащим позволят носить женское нижнее белье.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Сегодня всех военных в Швейцарии обеспечивают одинаковой стандартной военной формой - мужское белье получают все, вне зависимости от пола.

Министр обороны Виола Амгерд, которая долгое время выступала за расширение присутствия женщин в швейцарской армии, приветствовала этот проект.

Член швейцарского парламента Марианна Биндер, которая настаивала на изменении, сказала, что нововведение поможет сделать армию более привлекательной для женщин.

"Одежда разработана для мужчин, но для того, чтобы армия действительно стала более женственной, необходимы соответствующие меры", - сказала она.

По ее словам, тестовая фаза пилотного проекта начнется в апреле. Результаты тестового этапа станут известны в мае.

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Представитель Armasuisse, Федерального управления по вопросам оборонных закупок, Кай-Гуннар Зиверт сообщил швейцарскому информационному агентству Watson, что в апреле женщины протестируют два набора нижнего белья - короткое белье для лета и длинное для зимы.

По словам Зиверта, нынешние правила в швейцарской армии действуют с 1980-х годов.

"Старое поколение униформы не было достаточно приспособлено к особым потребностям женщин", - прокомментировал Зиверт.

В Вооруженных силах Швейцарии только 1% военных составляют женщины, тогда как в Швеции - 18%, во Франции - 15%, в Германии и Норвегии - 12%.