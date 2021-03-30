Шмигаль доручив МЗС домовитись з міжнародними партнерами про подорожі для українців

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив Міністерству закордонних справ обговорити з міжнародними партнерами механізми, які мають забезпечити громадянам України можливість безперешкодно подорожувати іншими країнами на тлі пандемії.

Про це йшлося на онлайн-нараді під головуванням прем’єра у вівторок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу уряду.

Нарада була присвячена механізмам, які мають забезпечити громадянам України можливість безперешкодно подорожувати іншими країнами у період пандемії.

"Ми активно спостерігаємо, до яких дій вдаються європейські країни у цьому напрямку. Вивчаємо, які саме дані вони збирають та як використовують, аби дати новий розвиток туризму й не тільки. Цей вивчений досвід ми потім використаємо в Україні в необхідному форматі, щоб громадяни, попри пандемію, могли вільно й безпечно подорожувати світом", - заявив Шмигаль.

Прем’єр доручив міністру закордонних справ Дмитру Кулебі обговорити та проаналізувати з міжнародними партнерами всі деталі співпраці в цьому питанні.

За словами віцепрем'єра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, Україна з технічної точки зору готова до того, щоб долучитись до подібної роботи і брати активну участь в розробленні й тестуванні таких механізмів.

Нагадаємо, єврокомісар Тьєрі Бретон, відповідальний за вакцини, представив майбутній європейський сертифікат здоров'я, який діятиме з 15 червня.

25 березня депутати Європейського парламенту прийняли рішення прискорити голосування щодо "цифрових зелених сертифікатів" (Digital Green Certificate), які мають спростити вільне пересування у межах блоку.

На запуск "паспортів вакцинації" найбільше сподіваються країни, економіка яких значною мірою залежить від туризму, розраховуючи таким чином частково врятувати наступний сезон.

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