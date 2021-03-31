У парламенті Фінляндії назвали неконституційним проєкт про заборону виходити з дому

Конституційний комітет парламенту Фінляндії назвав неконституційною загальну заборону на вихід з дому, яку пропонує впровадити уряд для боротьби з епідемією коронавірусу. Заборона, втім, передбачала широкий перелік винятків, що охоплюють більшість повсякденних справ людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Парламентський комітет дійшов висновку, що запропонований проєкт суперечить Конституції і в запропонованому варіанті дозволяє інтерпретації. Члени Комітету підтримали висновок одностайно.

"Базовий підхід урядової пропозиції - заборонити пересування загалом - є цілковито непропорційним і не відповідає Конституції.... На додачу, люди не зможуть бути впевненими у тому, що їм заборонено, а що - дозволено, і за що може загрожувати покарання", - зауважив голова комітету Антті Рінне.

Члени комітету вважають, що увесь підхід урядового проєкту потрібно змінити.

"Заборони й обмеження мають стосуватися напряму основних джерел зараження - приватних вечірок, спілкування і пересування групами", - зазначив Рінне.

На думку депутатів, це стане настільки ж ефективним у боротьбі з епідемією, але значно менше вплине на життя людей, аніж загальна заборона на вихід з дому без важливих причин.

Нагадаємо, урядова ініціатива з'явилася 25 березня. Тимчасово обмежити свободу пересування хочуть у районах з найгіршою епідемічною ситуацією - столиці Гельсінкі, сусідніх містах Еспоо та Кауніайнен, також Турку.

Тривалий час ситуація з коронавірусом у Фінляндії залишалася однією з найкращих у Європі, але з кінця лютого кількість заражень почала зростати. Наприкінці березня в країні з 5-мільйонним населенням неодноразово реєстрували понад 800 нових хворих за добу.

З 8 березня у більшості регіонів закрили ресторани, а старшокласників і студентів профучилищ перевели на віддалене навчання на три тижні.

Раніше у Фінляндії вирішили перенести на червень муніципальні вибори.