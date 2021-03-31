В парламенте Финляндии назвали неконституционным проект о запрете выходить из дома

Конституционный комитет парламента Финляндии назвал неконституционным общий запрет на выход из дома, который предлагает внедрить правительство для борьбы с эпидемией коронавируса. Запрет, впрочем, предусматривал широкий перечень исключений, охватывающих большинство повседневных дел людей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Парламентский комитет пришел к выводу, что предложенный проект противоречит Конституции и в предложенном варианте позволяет интерпретации. Члены Комитета поддержали вывод единогласно.

"Базовый подход правительственного предложения - запретить передвижение в целом - является полностью непропорциональным и не соответствует Конституции .... В дополнение, люди не смогут быть уверенными в том, что им запрещено, а что - разрешено, и за что может грозить наказание", - отметил председатель комитета Антти Ринне.

Члены комитета считают, что весь подход правительственного проекту нужно изменить.

"Запреты и ограничения должны касаться направления основных источников заражения - частных вечеринок, общения и передвижения группами", - отметил Ринне.

По мнению депутатов, это станет столь же эффективным в борьбе с эпидемией, но значительно меньше повлияет на жизнь людей, чем общий запрет на выход из дома без важных причин.

Напомним, правительственная инициатива появилась 25 марта. Временно ограничить свободу передвижения хотят в районах с плохой эпидемической ситуацией - столице Хельсинки, соседних городах Эспоо и Кауниайнен, также Турку.

Долгое время ситуация с коронавируса в Финляндии оставалась одной из лучших в Европе, но с конца февраля количество заражений начало расти. В конце марта в стране с пятимиллионных населением неоднократно регистрировали более 800 новых больных в сутки.

С 8 марта во большинстве регионов закрыли рестораны, а старшеклассников и студентов профучилищ перевели на удаленное обучение на три недели.

Ранее в Финляндии решили перенести на июнь муниципальные выборы.