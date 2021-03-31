Суд зобов'язав уряд Бельгії зняти всі ковідні обмеження впродовж 30 днів

Бельгійський суд зобов'язав уряд Бельгії скасувати всі заходи по боротьбі з коронавірусом протягом 30 днів, оскільки уряд не зміг створити для них належну правову основу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

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В Брюсселі суд першої інстанції дав уряду 30 днів на те, щоб скасувати заходи. В іншому випадку йому загрожує штраф в розмірі 5000 євро на день і максимум до 200 тисяч євро в цілому.

На практиці постанова суду дає уряду місяць на те, щоб знайти належну правову основу для своїх заходів, які включають комендантську годину, закриття ресторанів та обмеження зібрань.

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Протягом декількох місяців уряд Бельгії використовував надзвичайні укази для введення коронавірусних обмежень в обхід парламенту. В кінці лютого уряд запропонував новий "закон про пандемію", але законопроєкт все ще потребує схвалення парламенту.

Позов до суду в кінці лютого подала правозахисна група, яка стверджувала, що права людей порушуються без належної правової основи.

Очікується, що федеральний уряд подасть апеляцію на це рішення.