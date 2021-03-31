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Суд обязал правительство Бельгии снять все ковидные ограничения в течение 30 дней

Среда, 31 марта 2021, 17:29

Бельгийский суд обязал правительство Бельгии отменить все меры по борьбе с коронавирусом в течение 30 дней, поскольку правительство не смогло создать для них надлежащую правовую основу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

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В Брюсселе суд первой инстанции дал правительству 30 дней на то, чтобы отменить меры. В противном случае ему грозит штраф в размере 5000 евро в день и максимум до 200 000 евро в целом.

На практике постановление суда дает правительству месяц на то, чтобы найти надлежащую правовую основу для своих мероприятий, включающих комендантский час, закрытие ресторанов и ограничения собраний.

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В течение нескольких месяцев правительство Бельгии использовал чрезвычайные указы для ввода коронавирусных ограничений в обход парламента. В конце февраля правительство предложило новый "закон о пандемии", но законопроект все еще нуждается в одобрении парламента.

Иск в суд в конце февраля подала правозащитная группа, которая утверждала, что права людей нарушаются без надлежащей правовой основы.

Ожидается, что федеральное правительство подаст апелляцию на это решение.

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