Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Австрия может заказать 1 млн доз "Спутника V" уже на следующей неделе

Координатор правительства Германии призвал к мораторию на строительство "Северного потока-2"

Украина в прошлом году была третьей по количеству новых дел в ЕСПЧ

Еврокомиссия подала в Суд ЕС на Польшу за скандальный закон о судоустройстве






Молдова вводит чрезвычайное положение на два месяца

Среда, 31 марта 2021, 18:13

В связи с эпидемией коронавируса в Молдове до 30 мая вводят чрезвычайное положение.

Такое решение приняло парламентское большинство на заседании 31 марта, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

С предложением о чрезвычайном положении накануне выступило правительство. За решение проголосовали 52 депутата.

Читайте также
Санду инициировала роспуск парламента Молдовы

Согласно проекту, чрезвычайное положение в Молдове ввели на 60 дней - с 1 апреля по 30 мая 2021 года. Теперь правительство должно подготовить список ограничительных мер. По словам исполняющего обязанности премьер-министра Аурелиу Чокоя, Нацкомиссия общественного здоровья соберется на заседании 1 апреля.

До сих пор в Молдове действовало чрезвычайное положение в области здравоохранения. Накануне, 30 марта, правительство предложило ввести полноценный режим чрезвычайного положения.

Режим чрезвычайного положения, в частности, предусматривает, что в Молдове нельзя проводить выборы.

Кроме того, правительство при этом получает больше полномочий.

Напомним, президент Молдовы Майя Санду добивается созыва внеочередных парламентских выборов в стране.

29 марта она анонсировала обращение в Конституционный суд по поводу роспуска парламента, после того как в законодательном органе из-за отсутствия кворума не состоялось голосование за правительство Игоря Гросу.

Подробнее о событиях в Молдове - в видеоблоге "Европейской правды".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Молдова
powered by lun.ua