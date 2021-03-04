Германия продлила локдаун, но представила план отмены ограничений

Правительство Германии продлило национальный карантин до 28 марта, но канцлер Ангела Меркель и премьер-министры федеральных земель договорились о вариантах открытия в зависимости от уровня заражения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

С понедельника ограничения на контакты будут немного смягчены и каждому домохозяйству разрешено собираться с другим домохозяйством до пяти человек, не считая детей до 14 лет. Если уровень заражения снизится, ограничения будут ослаблены еще больше.

Книжные магазины, цветочные и садоводческие магазины смогут открыться по всей стране с соблюдением гигиенических условий. Они уже открыты в некоторых землях.

Дальнейшее ограниченное возобновление деятельности будет разрешено в регионах, где семидневная заболеваемость не превышает 100 новых заражений на 100 000 человек.

Следующие шаги после этого зависят от того, что семидневная заболеваемость не ухудшится в течение 14 дней, тогда откроются рестораны на открытом воздухе, кинотеатры и театры. Также будет разрешен бесконтактный спорт в помещении и контактный спорт на открытом воздухе.

Вакцинация и тестирования сыграют ключевую роль, и Меркель объявила о значительном ускорении кампании вакцинации. В настоящее время в Германии ежедневно делают 200 000 уколов вакцины.

В конце марта или в начале апреля врачи общей практики и врачи-специалисты также примут участие в прививочной кампании, поскольку количество доступных доз возрастает.Также ожидается решение о продлении использования вакцины AstraZeneca для лиц старше 65 лет.

Общественность сможет бесплатно получить по крайней мере один экспресс-тест на коронавирус с 8 марта, сказала Меркель.

Меркель заявила, что Германия находится на пороге новой фазы пандемии, и должна пойти на ней "не по неосторожности, но оправданной надеждой".

Она отметила, что в Европе есть много примеров "драматической третьей волны", и что Германия должна двигаться, чтобы принимать новые шагов, которые не вернут страну назад.

Ранее правительство Германии заявило, что не сделает вакцину AstraZeneca доступной для всех жителей страны, хотя большое количество доз остаются в основном неиспользованным через скептицизм относительно препарата.

Во Франции и Германии накапливаются неиспользованные запасы вакцины AstraZeneca из-за нежелания людей делать прививки этим препаратом.