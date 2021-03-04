У Німеччині починають масовий продаж домашніх тестів на COVID-19

Німецькі торговельні мережі Aldi Nord і Aldi Süd повідомили про готовність продавати з 6 березня у своїх магазинах тести на коронавірус для самостійного використання

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

Згідно з повідомленням, спочатку діятимуть кількісні обмеження щодо продажів: одна пачка в одні руки. Продаватимуть ці тести на касах магазинів обох торговельних мереж.

Одна упаковка коштуватиме близько 25 євро й міститиме п'ять тестів. Результати таких тестів мають відобразитися через 15 хвилин після мазка з носа. Коефіцієнт виявлення, як стверджується, становить близько 96 відсотків.

Конкурент-дискаунтер Lidl і супермаркети Rewe і Edeka також обговорюють питання продажу подібних тестів. Крім того, мережі магазинів косметики, засобів особистої гігієни, товарів для дому й харчових продуктів Rossmann і DM планують почати продаж таких експрес-тестів уже з вівторка, 9 березня.

Аптеки також планують пропонувати своїм клієнтам такі тести.

Німеччина наприкінці лютого затвердила три тести на коронавірус для домашнього використання як частину стратегії міністра охорони здоров’я Єнса Шпана, яка має допомогти найбільшій європейській економіці вийти із локдауну.

Уряд Німеччини продовжив національний карантин до 28 березня, але канцлерка Ангела Меркель та прем'єр-міністри федеральних земель домовились про варіанти відкриття залежно від рівня зараження.