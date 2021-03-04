В Германии начинают массовую продажу домашних тестов на COVID-19

Немецкие торговые сети Aldi Nord и Aldi Süd сообщили о готовности продавать с 6 марта в своих магазинах тесты на коронавирус для самостоятельного использования

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

Согласно сообщению, сначала будут действовать количественные ограничения по продажам: одна пачка в одни руки. Продавать эти тесты будут на кассах магазинов обоих торговых сетей.

Одна упаковка будет стоить около 25 евро и будет содержать пять тестов. Результаты таких тестов должны отобразиться через 15 минут после мазка из носа. Коэффициент обнаружения, как утверждается, составляет около 96%.

Конкурент-дискаунтер Lidl и супермаркеты Rewe и Edeka также обсуждают вопрос продажи подобных тестов. Кроме того, сети магазинов косметики, средств личной гигиены, товаров для дома и пищевых продуктов Rossmann и DM планируют начать продажу таких экспресс-тестов уже со вторника, 9 марта.

Аптеки также планируют предлагать своим клиентам такие тесты.

Германия в конце февраля утвердил три теста на коронавирус для домашнего использования как часть стратегии министра здравоохранения Йенса Шпана, которая должна помочь крупнейшей европейской экономике выйти из локдауна.

Правительство Германии продолжило национальный карантин до 28 марта, но канцлер Ангела Меркель и премьер-министры федеральных земель договорились о вариантах открытия в зависимости от уровня заражения.