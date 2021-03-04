У США Нацгвардію попросили продовжити охорону Капітолію через загрозу нападів - ЗМІ

Поліція Капітолію попросила, щоб співробітники Національної гвардії продовжували забезпечувати безпеку Капітолію США ще протягом двох місяців через побоювання потенційного насильства.

Як повідомляє "Європейська правда", про це стало відомо агентству AP.

Представники міністерства оборони заявили, що ця пропозиція зараз розглядається Пентагоном.

Прохання поліції підкреслює стурбованість, яка продовжує зберігатися з приводу безпеки і можливого насильства в Капітолії навіть через два місяці після штурму законодавчого органу, в результаті якого п'ять людей загинули.

У четвер правоохоронні органи перебувають у стані підвищеної готовності у районі Капітолію через дані розвідки про можливий штурм будівлі прихильниками теорії змови QAnon. Вони поширюють теорію, що колишній президент Дональд Трамп знову прийде до влади 4 березня. Саме цього дня у США до 1933 року відбувалися інавгурації президентів.

Член Палати представників Елісса Слоткін зі штату Мічиган повідомила, що запит на 60-денне продовження місії нацгвардійців був зроблений протягом останніх 36 годин, і що тепер Нацгвардія шукає добровольців зі штатів по всій країні, щоб задовольнити цю потребу.

Представники Міністерства оборони підтвердили, що запит знаходиться на розгляді в Пентагоні, і що Нацгвардія почала перевірку штатів на предмет наявності у них військ перед остаточним схваленням Міністерства оборони.

Понад 5000 членів Національної гвардії, які в цей час перебувають у Вашингтоні, округ Колумбія, повинні відправитися додому 12 березня, завершивши свою місію.

Послідовники QAnon, безглуздої теорії змови, вірять, що Дональд Трамп веде таємну війну з демократичною верхівкою і зірками Голлівуду, які займаються сексуальним насильством над дітьми і поклоняються сатані. Про це – у статті "Педофіли проти Трампа: як безглузда теорія змови підштовхнула до штурму парламенту США".