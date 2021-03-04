Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Строительство "Северного потока-2" в водах Дании затягивается до сентября

Совет ЕС официально продлил санкции против окружения Януковича

В Германии закрывают счета Russia today i Ruptly, Москва обещает жестко ответить

Орбан объявил о разрыве отношений с Европейской народной партией






В США Нацгвардию попросили продлить охрану Капитолия из-за угрозы нападений - СМИ

Четверг, 4 марта 2021, 18:44

Полиция Капитолия попросила, чтобы сотрудники Национальной гвардии продолжали обеспечивать безопасность Капитолия США еще в течение двух месяцев из-за опасений потенциального насилия.

Как сообщает "Европейская правда", об этом стало известно агентству AP.

Представители министерства обороны заявили, что это предложение сейчас рассматривается Пентагоном.

Читайте также
В США показали новые видео со штурма Капитолия: видно, как близко к топ-чиновникам была толпа

Просьба полиции подчеркивает обеспокоенность, которая продолжает сохраняться по поводу безопасности и возможного насилия в Капитолии даже через два месяца после штурма законодательного органа, в результате которого пять человек погибли.

В четверг правоохранительные органы находятся в состоянии повышенной готовности в районе Капитолия из-за данных разведки о возможном штурме здания сторонниками теории заговора QAnon. Они распространяют теорию, что бывший президент Дональд Трамп вновь придет к власти 4 марта. Именно в этот день в США до 1933 года происходили инаугурации президентов.

Член Палаты представителей Элисса Слоткин из штата Мичиган сообщила, что запрос на 60-дневное продление миссии нацгвардейцев был сделан в течение последних 36 часов, и теперь Нацгвардия ищет добровольцев из штатов по всей стране, чтобы удовлетворить эту потребность.

Представители Министерства обороны подтвердили, что запрос находится на рассмотрении в Пентагоне, и Нацгвардия начала проверку штатов на предмет наличия в них войск перед окончательным одобрением Министерства обороны.

Более 5000 членов Национальной гвардии, которые в настоящее время находятся в Вашингтоне, округ Колумбия, должны отправиться домой 12 марта, завершив свою миссию.

Последователи QAnon, бессмысленной теории заговора, верят, что Дональд Трамп ведет тайную войну с демократической верхушкой и звездами Голливуда, которые занимаются сексуальным насилием над детьми и поклоняются сатане. Об этом - в статье "Педофилы против Трампа: как нелепая теория заговора подтолкнула к штурму парламента США". 


Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
США Штурм Капитолия
powered by lun.ua