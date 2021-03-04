В США Нацгвардию попросили продлить охрану Капитолия из-за угрозы нападений - СМИ

Полиция Капитолия попросила, чтобы сотрудники Национальной гвардии продолжали обеспечивать безопасность Капитолия США еще в течение двух месяцев из-за опасений потенциального насилия.

Как сообщает "Европейская правда", об этом стало известно агентству AP.

Представители министерства обороны заявили, что это предложение сейчас рассматривается Пентагоном.

Просьба полиции подчеркивает обеспокоенность, которая продолжает сохраняться по поводу безопасности и возможного насилия в Капитолии даже через два месяца после штурма законодательного органа, в результате которого пять человек погибли.

В четверг правоохранительные органы находятся в состоянии повышенной готовности в районе Капитолия из-за данных разведки о возможном штурме здания сторонниками теории заговора QAnon. Они распространяют теорию, что бывший президент Дональд Трамп вновь придет к власти 4 марта. Именно в этот день в США до 1933 года происходили инаугурации президентов.

Член Палаты представителей Элисса Слоткин из штата Мичиган сообщила, что запрос на 60-дневное продление миссии нацгвардейцев был сделан в течение последних 36 часов, и теперь Нацгвардия ищет добровольцев из штатов по всей стране, чтобы удовлетворить эту потребность.

Представители Министерства обороны подтвердили, что запрос находится на рассмотрении в Пентагоне, и Нацгвардия начала проверку штатов на предмет наличия в них войск перед окончательным одобрением Министерства обороны.

Более 5000 членов Национальной гвардии, которые в настоящее время находятся в Вашингтоне, округ Колумбия, должны отправиться домой 12 марта, завершив свою миссию.

Последователи QAnon, бессмысленной теории заговора, верят, что Дональд Трамп ведет тайную войну с демократической верхушкой и звездами Голливуда, которые занимаются сексуальным насилием над детьми и поклоняются сатане. Об этом - в статье "Педофилы против Трампа: как нелепая теория заговора подтолкнула к штурму парламента США".



