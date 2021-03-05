Німці у 2020 році споживали більше алкоголю, ніж зазвичай

Німці у 2020 році спожили більше міцних напоїв, ніж за попередній рік - попри те, що ресторани й бари значну частину часу були закриті через епідемію коронавірусу.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Дані бюджетного комітету свідчать про те, що податкові надходження з продажу міцного алкоголю та шампанського виявилися на близько 6% більшими, ніж попереднього року.

Водночас це стосується тільки міцних алкогольних напоїв та шампанського - продажі пива, навпаки, знизилися. Виробники пива скаржились, що нерідко змушені були виливати нереалізоване пиво у великих об’ємах через те, що у нього сплив термін придатності.

Зросли податкові надходження і з продажу тютюну - на 14,7 млрд євро, що приблизно на 3% більше, ніж у 2019 році.

Нагадаємо, після весняного локдауну деякі країни, зокрема Фінляндія та Британія, помітили суттєве зростання споживання алкоголю.