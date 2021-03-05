Немцы в 2020 году потребляли больше алкоголя, чем обычно

Немцы в 2020 году потребили больше крепких напитков, чем за предыдущий год - несмотря на то, что рестораны и бары значительную часть времени были закрыты из-за эпидемии коронавируса.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Данные бюджетного комитета свидетельствуют о том, что налоговые поступления от продажи крепкого алкоголя и шампанского оказались на 6% больше, чем годом ранее.

В то же время это касается только крепких алкогольных напитков и шампанского - продажи пива, наоборот, снизились. Производители пива жаловались, что нередко вынуждены были выливать нереализованное пиво в больших объемах из-за того, что у него истек срок годности.

Выросли налоговые поступления и от продажи табака - на 14,7 млрд евро, что примерно на 3% больше, чем в 2019 году.

Напомним, после весеннего локдауна некоторые страны, в частности Финляндия и Великобритания, заметили существенный рост потребления алкоголя.