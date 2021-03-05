Чехія попросила у країн Європи допомоги з прийомом коронапацієнтів

Чехія звернулася за допомогою до Німеччини, Швейцарії та Польщі у зв’язку з перевантаженістю власних лікарень пацієнтами з коронавірусом.

Про це заявило в п'ятницю міністерство охорони здоров'я Чехії на своєму сайті, повідомляє "Європейська правда".

"Велика кількість нових пацієнтів продовжує збільшувати навантаження на систему охорони здоров'я, і число тих, хто потребує госпіталізації, зростає", - йдеться у заяві.

Читайте також Чехія другою серед країн ЄС попросила вакцину у Китаю

Відзначається, що лікарняна допомога у стаціонарі в більшості регіонів вийшла за рамки своїх можливостей, тому Чехія звернулася до Німеччини, Швейцарії та Польщі з проханням співпрацювати для розміщення пацієнтів.

"Лікарні в деяких регіонах вже вичерпали свої можливості і більше не можуть надавати пацієнтам адекватний догляд або приймати нових пацієнтів без допомоги інших установ", - описує ситуацію в лікарнях міністр охорони здоров'я Ян Блатни.

Для протидії епідемії з 1 березня у Чехії закриті дитячі садки та школи. З магазинів працюють лише ті, що продають товари першої необхідності.

На початку березня Чехія зафіксували новий рекорд важких коронахворих за увесь час епідемії.

Німеччина та Швейцарія раніше заявили, що готові прийняти деяку кількість важкохворих на коронавірус з Чехії.