Чехия попросила у стран Европы помощи с приемом коронавирусных пациентов

Чехия обратилась за помощью к Германии, Швейцарии и Польши в связи с перегруженностью собственных больниц пациентами с коронавирусом.

Об этом заявило в пятницу Министерство здравоохранения Чехии на своем сайте, сообщает "Европейская правда".

"Большое количество новых пациентов продолжает увеличивать нагрузку на систему здравоохранения, и число нуждающихся в госпитализации, растет", - говорится в заявлении.

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Отмечается, что больничная помощь в стационаре в большинстве регионов вышла за рамки своих возможностей, поэтому Чехия обратилась к Германии, Швейцарии и Польше с просьбой сотрудничать для размещения пациентов.

"Больницы в некоторых регионах уже исчерпали свои возможности и больше не могут предоставлять пациентам адекватный уход или принимать новых пациентов самостоятельно", - описывает ситуацию в больницах министр здравоохранения Ян Блатны.

Для противодействия эпидемии с 1 марта в Чехии закрыты детские сады и школы. Из магазинов работают только те, которые продают товары первой необходимости.

В начале марта Чехия зафиксировали новый рекорд тяжелых коронавирусных больных за все время эпидемии.

Германия и Швейцария ранее заявили, что готовы принять некоторое количество тяжелобольных коронавирусом из Чехии.