В Британии первую дозу вакцины получили более 22 млн человек

Власти Великобритании сообщили, что число людей, получивших первую дозу вакцины от коронавируса, возросло до 22,2 миллиона.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Великобритания также сообщила о 5177 новых случаях COVID-19 в воскресенье, что меньше 6040 днем ранее.

Ранее на правительственном веб-сайте сообщалось, что в течение 28 дней после положительного теста не было никаких смертей, но было опубликовано сообщение: "Из-за проблем с обработкой данных о смертях в Англии, количество смертей по всей Великобритании будет обновлено позже. Между тем, количество новых зарегистрированных смертей за 7 марта 2021 года может ошибочно отображаться как ноль".

На прошлой неделе стало известно, что британский регулятор не будет требовать масштабных клинических исследований и согласования с нуля для модифицированных вакцин от коронавируса, адаптированных к новым штаммов - если в будущем в этом будет необходимость.

Также стало известно, что Великобритания получит 10 млн доз вакцины AstraZeneca, произведенных Институтом сыворотки крови Индии (SII).

Напомним, посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заверила, что вакцины Covishield и Oxford-AstraZeneca идентичны, а отличаются названиями только из-за расположения производителей.

Как известно, Украина получила 500 тысяч доз вакцины Covishield и начала первый этап вакцинации.