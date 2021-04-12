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В Чехії зафіксували найнижчий щоденний приріст нових коронахворих з вересня

Понеділок, 12 квітня 2021, 11:45

Чехія повідомила про найнижчий щоденний приріст нових випадків коронавірусу з вересня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Міністерство охорони здоров'я Чехії повідомило про 976 нових випадків в неділю, в той час як середній семиденний показник захворюваності впав до менш ніж 4 тисяч - в порівнянні з піком у понад 12 тисяч на початку березня. 

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Чехія сильно постраждала від останньої хвилі пандемії COVID-19, але чеському уряду вдалося сповільнити поширення інфекцій, ввівши найсуворіші обмеження.

З жовтня уряд майже постійно закривав другорядні магазини, ресторани, спортивні і розважальні центри - за винятком короткочасної "паузи" в грудні, яка була швидко скасована на тлі чергового спалаху.

Чеські учні зіткнулися з найтривалішим закриттям шкіл в Європейському Союзі.

У понеділок учні 1-5 класів повинні повернутися в школи. Крім того, обмеження на пересування були послаблені, оскільки людям знову дозволили виїжджати за межі їхніх рідних районів.

У Чехії з населенням 10,7 мільйона осіб зареєстровано в цілому 1,58 мільйона випадків COVID-19 з моменту початку пандемії в березні 2020 року. Кількість смертей наблизилася до 28 тисяч, що є найвищим показником на душу населення в світі, згідно з даними інтернет-ресурсу Our World in Data.

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