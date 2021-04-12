В Чехии зафиксировали самый низкий ежедневный прирост новых больных COVID с сентября

Чехия сообщила о самом низком ежедневном приросте новых случаев коронавируса с сентября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Министерство здравоохранения Чехии сообщило о 976 новых случаях в воскресенье, в то время как средний семидневный показатель заболеваемости упал до менее 4 тысяч - по сравнению с пиком в более 12 000 в начале марта.

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Чехия сильно пострадала от последней волны пандемии COVID-19, но чешскому правительству удалось замедлить распространение инфекций, введя строгие ограничения.

С октября правительство почти постоянно закрывало второстепенные магазины, рестораны, спортивные и развлекательные центры - за исключением кратковременной "паузы" в декабре, которая была быстро отменена на фоне очередной вспышки.

Чешские ученики столкнулись с самым длительным закрытием школ в Европейском Союзе.

В понедельник ученики 1-5 классов должны вернуться в школы. Кроме того, ограничения на передвижение были ослаблены, поскольку людям снова разрешили выезжать за пределы их родных районов.

В Чехии с населением 10,7 миллиона человек зарегистрировано в целом 1,58 миллиона случаев COVID-19 с момента начала пандемии в марте 2020 года. Количество смертей приблизилась к 28 000, что является самым высоким показателем на душу населения в мире, по данным интернет-ресурса Our World in Data.