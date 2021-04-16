Росія звинуватила США в деградації відносин і пригрозила санкціями

Росія готує заходи у відповідь на нові санкції США, оголошені 15 квітня адміністрацією Джо Байдена.

Про це заявила на брифінгу в четвер речниця МЗС РФ Марія Захарова, повідомляє "Європейська правда".

Захарова заявила, що у телефонній розмові з президентом Росії Джо Байден висловлював зацікавленість в нормалізації російсько-американських відносин, "але дії його адміністрації свідчать про зворотне".

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"Подібне агресивна поведінка, безумовно, отримає рішучу відсіч. Відповідь на санкції буде невідворотною. У Вашингтоні повинні усвідомити, що за деградацію двосторонніх відносин доведеться розплачуватися. Відповідальність за те, що відбувається цілком лежить на США", - сказала Захарова.

До Міністерства закордонних справ Російської Федерації був викликаний посол США в Москві Джон Салліван.

"Послу було сказано, що найближчим часом піде серія заходів у відповідь. Спроби американської сторони "застерігати від подальшої ескалації" абсолютно недоречні", - йдеться у повідомленні на сайті МЗС РФ.

Нагадаємо, 15 квітня Сполучені Штати оголосили про видворення 10 російських дипломатів та нові санкції щодо Росії за втручання у вибори і зловмисну ​​кібердіяльність.

Президент США Джо Байден оголосив про надзвичайний стан у зв’язку з "надзвичайною загрозою" через зовнішню діяльність уряду Російської Федерації.