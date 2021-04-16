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Россия обвинила США в деградации отношений и пригрозила санкциями

Пятница, 16 апреля 2021, 08:21

Россия готовит ответные меры на новые санкции США, объявленные 15 апреля администрацией Джо Байдена.

Об этом заявила на брифинге в четверг пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, сообщает "Европейская правда".

Захарова заявила, что в телефонном разговоре с президентом России Джо Байден выразил заинтересованность в нормализации российско-американских отношений, "но действия его администрации свидетельствуют об обратном".

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"Подобное агрессивное поведение, безусловно, получит решительный отпор. Ответ на санкции будет неотвратим. В Вашингтоне должны осознать, что за деградацию двусторонних отношений придется расплачиваться. Ответственность за происходящее целиком лежит на США", - сказала Захарова.

В Министерство иностранных дел Российской Федерации был вызван посол США в Москве Джон Салливан.

"Послу было сказано, что в ближайшее время пойдет серия ответных мер. Попытки американской стороны "предостерегать от дальнейшей эскалации" абсолютно неуместны", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Напомним, 15 апреля Соединенные Штаты объявили о выдворении 10 российских дипломатов и новые санкции в отношении России за вмешательство в выборы и злонамеренную кибердеятельность.

Президент США Джо Байден объявил о чрезвычайном положении в связи с "чрезвычайной угрозой" из-за внешной деятельности правительства Российской Федерации.

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