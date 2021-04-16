Зеленський перепризначив Головатого членом Венеційської комісії від України 

Президент України Володимир Зеленський перепризначив Сергія Головатого членом Європейської комісії "За демократію через право" (Венеціанська комісія).

Про це йдеться у відповідному указі Зеленського від 15 квітня, опублікованому на сайті глави держави, повідомляє "Європейська правда".

"Призначити Головатого Сергія Петровича - заступника голови Конституційного Суду України - членом Європейської комісії "За демократію через право" (Венеційська комісія), за згодою", - сказано в указі.

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Сергія Головатого, засновника Української правничої фундації, члена-кореспондента Національної академії правових наук України, на цю позицію призначив Петро Порошенко в березні 2017 року.

В грудні 2019 року Головатого обрали головою підкомітету Венеційської комісії з верховенства права. Таким чином Головатий увійшов до складу керівного органу Венеційської комісії – Великого бюро.

Сергій Головатий вперше став членом Венеційської комісії 1995 року. Він очолював моніторинговий комітет ПАРЄ з 2008 до 2010 років.

Сергій Головатий був депутатом шести скликань Верховної Ради та двічі (1995 - 1997, 2005 - 2006) обіймав посаду міністра юстиції України.