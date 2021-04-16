Зеленский переназначил Головатого членом Венецианской комиссии от Украины

Президент Украины Владимир Зеленский переназначил Сергея Головатого членом Европейской комиссии "За демократию через право" (Венецианская комиссия).

Об этом говорится в соответствующем указе Зеленского от 15 апреля, опубликованном на сайте главы государства, сообщает "Европейская правда".

"Назначить Головатого Сергея Петровича - заместителя председателя Конституционного суда Украины - членом Европейской комиссии "За демократию через право" (Венецианская комиссия), по согласию", - говорится в указе.

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Сергея Головатого, основателя Украинского юридического фонда, члена-корреспондента Национальной академии правовых наук Украины, на эту позицию назначил Петр Порошенко в марте 2017 года.

В декабре 2019 года Головатого избрали председателем подкомитета Венецианской комиссии по верховенства права. Таким образом он вошел в состав руководящего органа Венецианской комиссии - Большого бюро.

Сергей Головатый впервые стал членом Венецианской комиссии в 1995 году. Он возглавлял мониторинговый комитет ПАСЕ с 2008 по 2010 года.

Сергей Головатый был депутатом шести созывов Верховной рады и дважды (1995 - 1997, 2005 - 2006) занимал должность министра юстиции Украины.