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Совет ЕС по иностранным делам обсудит ухудшение состояния Навального

Воскресенье, 18 апреля 2021, 17:51

Министры иностранных дел стран Евросоюза рассмотрят ситуацию с ухудшением состояния здоровья российского оппозиционера Алексея Навального на онлайн-заседании в понедельник.

Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, обнародованном в воскресенье, сообщает "Европейская правда".

"Европейский Союз глубоко обеспокоен сообщениями о том, что состояние здоровья российского оппозиционного политика Алексея Навального в исправительной колонии продолжает ухудшаться. Мы призываем российские власти предоставить ему немедленный доступ к медицинским работникам, которым он доверяет", - заявил Боррель.

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Он отметил, что российские власти несут полную ответственность за безопасность и здоровье Навального в исправительной колонии.

Боррель подчеркнул, что ЕС будет продолжать призывать к его немедленному и безоговорочному освобождению, поскольку считает его приговор политически мотивированным и противоречащим международным обязательствам России в области прав человека.

"Европейский Союз вместе со своими партнерами продолжать призывать Россию срочно расследовать попытку убийства Навального путем отравления в условиях полной прозрачности и без дальнейших задержек, а также в полной мере сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО), чтобы обеспечить беспристрастное международное расследование", - подчеркнул Боррель.

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Как сообщалось, на заседание Совета министров иностранных дел ЕС 19 апреля приглашена Украина. Ожидается, что дипломаты обсудят последнее скопление российских войск у украинских границ.

Кроме того, Чехия намерена поднять на заседании вопрос организации агентами РФ взрыва на складе боеприпасов в 2014 году, в связи с чем Прага решила выслать 18 российских дипломатов.

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Боррель Навальный
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