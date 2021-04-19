Макрон объяснил, почему не планирует покупать для Франции российскую вакцину "Спутник"

Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что пока не рассматривает возможности покупать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", потому что она еще не утверждена европейским регулятором, а процесс утверждения и производства займет много времени.

Об этом он сказал в интервью на вопрос о том, приобрела бы ли Франция "Спутник", пишет "Европейская правда" со ссылкой на CBS.

"На данном этапе российская вакцина не утверждена нашими регуляторными органами. Поэтому я не думаю, что сейчас российская вакцина может стать решением для того, чтобы ускорить вакцинацию - потому что получение разрешения ЕМА займет время, и так же займет время ее производство на нашем континенте" - сказал Макрон.

Говоря о вакцинации, он добавил, что сейчас уже недостаточно думать о проблемах богатых стран.

"Думаю, начиная от сейчас и до июня мы должны предоставить как можно больше вакцин для вакцинации медработников в Африке. Это не так много, но эти люди тяжело работают - и это то, что мы можем сделать. Так же с Латинской Америкой", - отметил президент Франции.

Он добавил, что после лета такие поставки можно будет увеличить.

Напомним, в конце прошлой недели в правительстве Финляндии сообщили, что планируют начать прямые переговоры с Россией о поставках вакцины "Спутник V".

О таких намерениях заявляла также Германия, а канцлер Австрии заявил, что договоренности о закупке уже фактически достигли.

В то же время, чешский министр, который должен был лететь в Москву договариваться о закупке вакцины, отменил свой визит на фоне последних событий.