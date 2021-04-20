Президент Євроради терміново летить до Тбілісі після підписання угоди про вихід з політичної кризи

Президент Європейської ради Шарль Мішель анонсував терміновий візит до Тбілісі 20 квітня після підписання правлячою "Грузинською мрією" та більшістю опозиційних партій запропонованого ЄС плану виходу з політичної кризи.

Як пише "Європейська правда", про це Шарль Мішель повідомив у своїй заяві, якою відреагував на підписання плану.

"Радий повідомити, що завтра я приїду до Грузії для зустрічі з усіма вами і для посилення зв’язків між Грузією та Європою. Це буде чіткий знак впевненості у вас", - пише президент Євроради наприкінці заяви.

Інформація про візит Шарля Мішеля до Грузії вже розміщена і в робочому графіку, візиту присвячено увесь день.

У заяві Шарль Мішель наголошує, що домовленість партіями "не підсумкова риска, а стартова точка для роботи задля зміцнення демократії у Грузії та просування Грузії до євроатлантичного майбутнього".

Президент Євроради зауважує, що домовленість особливо важлива на тлі внутрішніх проблем, які країні потрібно вирішувати (епідемія коронавірусу, реформи у сфері верховенства права і судової системи), та викликів для регіону в цілому.

"Перед регіоном постає багато викликів, як у минулому році нам болісно нагадала війна у Нагірному Карабаху. Зараз велику стурбованість викликає нарощення сил вздовж українського кордону та в протиправно анексованому Криму. Те, як ви зараз відреагували на ситуацію "глухого кута", особливо важливо у цьому регіональному контексті - це справді європейський спосіб вирішувати кризи", - наголошує Шарль Мішель.

Нагадаємо, пізно увечері 19 квітня політпартії Грузії підписали оновлений план виходу з кризи, представлений президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

Проте від двох партій - "Єдиного національного руху" Саакашвілі та "Європейської Грузії" - підписи поставили лише Саломе Самадашвілі і Давид Бакрадзе як індивідуальні депутати.

Угода передбачає звільнення з ув'язнення лідера опозиції Ніки Мелія і співвласника телеканалу "Мтаварі" Георгія Руруа; проведення системних виборчих змін; реформи в сфері правосуддя; перерозподіл повноважень в парламенті.

У документі зазначено, що дострокові парламентські вибори пройдуть в Грузії в 2022 році - якщо на майбутніх осінніх виборах до місцевих органів влади "Грузинська мрія" не зможе набрати 43% голосів. Опозиційні партії, які підпишуть документ, повинні припинити бойкот парламенту.

Нагадаємо, за особистою вказівкою Мішеля дипломат Крістіан Даніельсон в березні двічі відвідав Тбілісі для сприяння у врегулюванні кризи. Він провів кілька зустрічей як з представниками влади, так і опозиції, проте досі зусилля Брюсселя не дали результату.

Детальніше про шлях виходу з кризи, запропонований ЄС, у статті: План дій для Грузії: як ЄС йде проти партії Саакашвілі у подоланні кризи.