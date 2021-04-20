Президент Евросовета срочно летит в Тбилиси после подписания соглашения о выходе из кризиса

Президент Европейского совета Шарль Мишель анонсировал срочный визит в Тбилиси 20 апреля после подписания правящей "Грузинской мечтой" и большинством оппозиционных партий предложенного ЕС плана выхода из политического кризиса.

Как пишет "Европейская правда", об этом Шарль Мишель сообщил в своем заявлении, которым отреагировал на подписание плана.

"Рад сообщить, что завтра я приеду в Грузию для встречи со всеми вами и для усиления связей между Грузией и Европой. Это будет четким знаком уверенности в вас", - пишет президент Евросовета в конце заявления.

Информация о визите Шарля Мишеля в Грузию уже размещена в рабочем графике, визиту посвящен весь день.

В заявлении Шарль Мишель отмечает, что соглашение между партиями - "не итоговая черта, а стартовая точка для работы для укрепления демократии в Грузии и продвижения Грузии к евроатлантическому будущему".

Президент Евросовета отмечает, что договоренность особенно важна на фоне внутренних проблем, которые стране нужно решать (эпидемия коронавируса, реформы в сфере верховенства права и судебной системы), и вызовов для региона в целом.

"Перед регионом стоит много вызовов, как в прошлом году нам болезненно напомнила война в Нагорном Карабахе. Сейчас большую обеспокоенность вызывает наращивание сил вдоль украинской границы и в противоправно аннексированном Крыму. То, как вы сейчас отреагировали на ситуацию "тупика", особенно важно в этом региональном контексте - это действительно европейский способ решать кризисные ситуации", - отмечает Шарль Мишель.

Напомним, поздно вечером 19 апреля политпартии Грузии подписали обновленный план выхода из кризиса, представленный президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

Однако от двух партий - "Единого национального движения" Саакашвили и "Европейской Грузии" - подписи поставили только Саломе Самадашвили и Давид Бакрадзе как индивидуальные депутаты.

Соглашение предусматривает освобождение из заключения лидера оппозиции Ники Мелия и совладельца телеканала "Мтавари" Георгия Руруа; проведение системных избирательных изменений; реформы в сфере правосудия; перераспределение полномочий в парламенте.

В документе указано, что досрочные парламентские выборы пройдут в Грузии в 2022 году - если на предстоящих осенних выборах в местные органы власти "Грузинская мечта" не сможет набрать 43% голосов. Оппозиционные партии, которые подпишут документ, должны прекратить бойкот парламента.

Напомним, по личному указанию Мишеля дипломат Кристиан Даниельсон в марте дважды посетил Тбилиси для содействия в урегулировании кризиса. Он провел несколько встреч как с представителями власти, так и оппозиции, однако до сих пор усилия Брюсселя не дали результата.

Подробнее о пути выхода из кризиса, предложенном ЕС, в статье: План действий для Грузии: как ЕС идет против партии Саакашвили в преодолении кризиса.