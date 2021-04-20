Дипломатична війна: ЄС підтримав Чехію та висловив жаль з приводу реакції РФ 

Євросоюз висловив солідарність із Чехією на тлі "дипломатичної війни" між Прагою і Кремлем та висловив жаль з приводу рішення Росії вислати у відповідь 20 співробітників посольства Чехії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у комюніке від імені речника Європейської служби зовнішніх справ.

"ЄС висловлює цілковиту підтримку і солідарність з Чеською Республікою та висловлює жаль з приводу рішення Росії у відповідь вислати 20 чеських дипломатів", - йдеться у тексті.

У комюніке згадують, що рішення Чехії вислати 18 співробітників посольства РФ засноване на обґрунтованих підозрах про участь агентів ГРУ у вибухах на військовому складі у Врбетіце, що призвели до загибелі двох громадян Чехії, та зауважують, що ці ж агенти відповідальні за замах на вбивство Скрипалів у Солсбері у 2018 році.

"ЄС глибоко стурбований з приводу повторення випадків небезпечної зловмисної поведінки Росії у Європі. Росія має припинити цю діяльність, що порушує усталені міжнародні принципи й норми та загрожує стабільності у Європі", - підсумовує речник.

Нагадаємо, Чехія звинуватила РФ у організації вибуху, що стався 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині Чехії, та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів. Лише за 6,5 років керівництво чеського уряду офіційно звинуватило Росію в організації цієї диверсії.

За даними чеських ЗМІ, організований вибух був найімовірніше здійснений для зриву постачання зброї, у тому числі в Україну.

У зв’язку з цим Прага вирішила вислати 18 російських дипломатів, напередодні увечері вони покинули країну.

У відповідь Росія оголосила 20 співробітників посольства Чехії в Москві персонами нон грата.

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