Дипломатическая война: ЕС поддержал Чехию и выразил сожаление по поводу реакции РФ

Евросоюз выразил солидарность с Чехией на фоне дипломатической войны между Прагой и Кремлем и выразил сожаление по поводу решения России выслать в ответ 20 сотрудников посольства Чехии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в коммюнике от имени спикера Европейской службы внешних действий.

"ЕС выражает полную поддержку и солидарность с Чешской Республикой и выражает сожаление по поводу решения России в ответ выслать 20 чешских дипломатов", - говорится в тексте.

В коммюнике отмечают, что решение Чехии выслать 18 сотрудников посольства РФ базируется на обоснованных подозрениях о причастности агентов ГРУ к взрывам на военном складе во Врбетице, которые привели к гибели двух граждан Чехии, и отмечают, что эти же агенты ответственны за покушение на убийство Скрипалей в Солсбери в 2018 году.

"ЕС глубоко обеспокоен по поводу повторения случаев опасного злонамеренного поведения России в Европе. Россия должна прекратить эту деятельность, которая нарушает устоявшиеся международные принципы и нормы и угрожает стабильности в Европе", - заключает спикер Европейской службы внешних действий.

Напомним, Чехия обвинила РФ в организации взрыва, который произошел 16 октября 2014 года на складах вооружения в восточной части Чехии и привел к многочисленным разрушениям и гибели двух местных жителей. Только через 6,5 лет руководство чешского правительства официально обвинило Россию в организации этой диверсии.

По данным чешских СМИ, организованный взрыв был скорее осуществлен для срыва поставки оружия, в том числе в Украину.

В связи с этим Прага решила выслать 18 российских дипломатов, накануне вечером они покинули страну.

В ответ Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

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