У Празі активісти підсвітили резиденцію Земана написом "держзрада"

У Празі ввечері 19 квітня активісти підсвітили Празький Град, резиденцію президента Чехії Мілоша Земана, великим написом "Держзрада" (Velezrada).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Radio Prague International та IDNES.

Напис спроєктували на стіну за допомогою прожектора активісти організації "Зупинимо держзраду". Акція супроводжувала їхнє звернення до парламенту з вимогою подати позов до Конституційного суду проти Мілоша Земана.

"Земан є агентом ворожої держави, що напала на Чеську Республіку і вбила чеських громадян", - йдеться у заяві-реакції на новини про те, що до вибухів на складах зі зброєю у Врбетіце в 2014 році причетні агенти ГРУ.

Серед закидів на адресу Земана - "нападки на спецслужби, спроби дискредитувати їхніх лідерів та служби загалом, найм людей без належних перевірок щодо зв’язків з Росією і її спецслужбами, просування "Росатому" як партнера для стратегічного контракту для будівництва АЕС, підтримка вакцинації громадян Чехії незатвердженою російською вакциною "Спутник V", щодо якості якої є обґрунтовані сумніви".

Речник поліції Ян Рибанський у коментарі ЗМІ повідомив, що правоохоронці почали перевірку щодо того, чи є така акція порушенням закону.

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Речник президента Чехії Їржі Овчачек у відповідь на акцію звинуватив опозицію у розпалюванні ворожнечі. "Вже більш ніж рік опозиція бреше і розпалює ненависть. Це ще одна ганебна заява", - відреагував він у своєму Twitter.

Мілош Земан особисто не коментував новини про причетність агентів російських спецслужб до вибухів та "дипломатичну війну", що почалася після цього між Прагою і Кремлем.

Це вже не перша подібна акція з прожектором. Зокрема, у 2016 році так протестували під час візиту до Чехії лідера Китаю.

Нагадаємо, Чехія звинуватила РФ у організації вибуху, що стався 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині Чехії, та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів. Лише за 6,5 років керівництво чеського уряду офіційно звинуватило Росію в організації цієї диверсії.

У зв’язку з цим Прага вирішила вислати 18 російських дипломатів, напередодні увечері вони покинули країну.

У відповідь Росія оголосила 20 співробітників посольства Чехії в Москві персонами нон грата.

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